La Corte no admite demanda contra uno de los decretos del estado de emergencia

La demanda fue presentada por el abogado Víctor Baker , en contra del Decreto Ejecutivo No. 500 del 19 de marzo de 2020, que a su vez fue recogido en el Decreto Ejecutivo No. 541 del 21 de abril de ese mismo año. Las normas, firmadas por el presidente Laurentino Cortizo y la entonces ministra de Salud, Rosario Turner , ordenaron el cierre de los comercios y otras industrias, “hasta que dure la declaratoria de emergencia nacional”.

