La Corte mantiene la suspensión de la resolución que equipara la experiencia laboral con la formación académica

La resolución No. 69 se hizo pública en momentos en que circuló un video publicado en redes sociales, que muestra a perredistas molestos porque no han sido tomados en cuenta para cargos en el nuevo gobierno. Por eso, algunos de los que cuestionan la medida del Ejecutivo no descartan que la resolución esté ligada a ese tipo de reclamos.

El artículo que se añadió al documento dice lo siguiente: “ La experiencia laboral previa en las clases ocupaciones en los niveles 0101 al 0601 no será considerada cuando se trata de profesiones reguladas por Ley Especial y en las que se exija idoneidad para su ejercicio.Esta resolución no incluirá las siguientes profesiones: médicos, enfermeros, psicólogos, médicos veterinarios, abogados, ingenieros, arquitectos, docentes, y cualesquiera otras profesiones amparados por Ley Especial o en las que se exija idoneidad profesional para su ejercicio ”.

