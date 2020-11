La Corte falla en contra de Varela: no admitió amparo de garantías por el caso Odebrecht

La Prensa consultó al abogado Erasmo Elías Muñoz sobre la decisión de la Corte, y dijo que no habían sido notificados de ese fallo, y que no tiene conocimiento sobre el tema. Agregó que en todo caso, quien presentó ese amparo fue su colega Orison Cogley.

Pero, este argumento no convenció a los magistrados: ocho votaron a favor de no acoger el amparo. Mientras que el suplente del magistrado Olmedo Arrocha se abstuvo. Esta información fue confirmada por personal de la Corte a este medio.

El expresidente Juan Carlos Varela no tuvo éxito en la Corte Suprema de Justicia. El pleno de ese tribunal no admitió el amparo de garantías que buscaba desestimar la orden emitida por la Fiscalía Especial Anticorrupción de indagar al exgobernante por el caso Odebrecht.

