La Corte defiende el estatus de los diputados

Para reforzar su posición, manifestó que la mayoría calificada “en nada excluye” a la víctima de ejercer sus derechos dentro del proceso, ni de reclamar sus pretensiones. Al contrario, sustenta el magistrado, la víctima puede decidir si participa o no, más no el diputado, quien debe permanecer en el proceso, hasta que este termine

Parte de los argumentos del ponente del fallo, el magistrado Luis Ramón Fábrega, actual presidente de la Corte, están basados en otro fallo de la Corte de 1991, que analiza el tema de los fueros y privilegios: “El artículo [19 de la Constitución ] sólo prohíbe los fueros o privilegios, cuando son personas, es decir, concebidos a título personal. De ahí que si la ley confiere ciertos fueros y privilegios a determinada categoría de ciudadanos no son inconstitucionales porque no han sido otorgados en atención a las personas en sí, sino a la condición o al estatus que tienen”.

Pero la Corte consideró que la mayoría calificada no es inconstitucional, porque no le otorga fueros ni privilegios a ninguna de las partes del proceso, pues lo que regula es una situación entre iguales. Es decir, se aplica a todos de manera general, sin excluir a ningún diputado.

En un fallo publicado en la Gaceta Oficial del pasado 17 de marzo, ese tribunal declaró que la mayoría calificada “no es inconstitucional”, porque regula una situación entre iguales: se aplica a todos los miembros de la Asamblea Nacional, y no a un diputado de manera personal. En la sentencia, que tuvo como ponente al magistrado Luis Ramón Fábrega, también se concluyó que “los fueros o privilegios” que tienen determinados grupos “no son inconstitucionales”, porque estos no fueron otorgados “en atención a las personas en sí, sino a la condición o al estatus que tienen”.

