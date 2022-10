‘La corrupción ya se legalizó’, Carlos Barsallo

New Business. Esa audiencia se suspendió por un recurso presentado por Martinelli. ¿Crónica de una muerte anunciada?

Ya se ha vuelto costumbre que las audiencias terminan haciéndose en la fecha alterna. La primera es como de mentirita.

¿Martinelli se saldrá con la suya, como en todos los casos? ¿O en este no?

No debería. Pero aquí nada es como debe ser.

¿Qué no debemos olvidar de este caso?

Que se usaron fondos públicos para comprar un medio que ha servido para hacer política al estilo panameño.

Diferencia entre auxilios económicos y partidas discrecionales.

No hay. Juego de palabras. Ambos son discrecionales y semilleros de abusos.

Lo más grave de ese escándalo.

Que lleva años pasando sin que nada pase, que convertir un abuso en un préstamo solo es una transacción para evadir la justicia y que no se va a solucionar lo legal ni mucho menos lo ético y moral.

Si esos auxilios se dan por necesidad económica o excelencia educativa, ¿por qué tanta gente denuncia lo contrario?

Ese invento de auxilio es otro eufemismo para regalar plata. ¿Por qué crear ese híbrido, si ya hay préstamos para el que no puede pagar y becas de excelencia?

Si es falso que la carta de un político es requisito para recibir ayuda, ¿por qué tanta gente asegura que sí piden esa carta?

Porque la gente no es tonta y sabe que hay requisitos formales y no formales. Y los no formales son la llave para el éxito.

¿Deben los diputados, como Silva, enviar cartas remitiendo ciudadanos?

No. La Ley 38 es clara y manda al funcionario que recibe un pedido para el que no es competente a decirle a la persona dónde debe ir. Mandar cartas es influir.

¿Se justifica ver cheques a nombre de los alumnos y no de las universidades?

Injustificable y se presta para el abuso.

Si no hay nada indebido, ¿por qué no publicar la lista de los beneficiados?

Se amparan en que están protegiendo datos personales… Es demasiado obvio que es una excusa para no rendir cuentas.

¿Juan Diego Vásquez o Nando Meneses?

Tengo mis dudas. Y creer por la persona y no por el hecho es un sinsentido. No hay que reunirse solo; hay que dejar registros, grabar, evitar las llamadas o tener testigos… Eso es básico. Y si no quieren hacer nada de eso, es porque lo que van a hablar no es kosher. Y ya eso dice mucho.

¿Y el apoyo a la hija de Eduardo Ulloa?

A él le tocaba investigar los posibles delitos. Ese conflicto compromete su independencia y no es aceptable. No olvides la sesión de fotos de la hija en el Teatro Nacional. Eso es nada comparado con esto.

¿Se arregla esto con una nueva ley?

Autoengaño. Creer que la ley es el problema o la solución es no entender que el problema es cultural, de quién da y quién recibe. Urge un mea culpa nacional.

¿Qué pensó cuando Meneses dijo que no va a renunciar y que Nito lo apoya?

Que Cortizo sabe y apoya lo que él hace. Los funcionarios son coyunturales, instrumentos de sus jefes y parachoques: los golpes caen ahí, no más arriba.

¿Por eso no lo bota?

Porque eso fue lo que le dijeron los abogados, ¿no? Que era legal… Es aterrador. La corrupción ya se legalizó.

¿Esto es otro acuerdo con la Asamblea para que le pasen las leyes a Cortizo?

Nuestra cultura política es transaccional y clientelista. Todo es por acuerdos.

¿Puede una persona con aspiraciones políticas manejarse sin politiquería?

Aquí, hoy, es muy duro.

¿Meneses es el Etelvina capitalino?

Hasta que se olvide esto, como todo.

Otros botines políticos.

El Idaan y la Asamblea.

La Contraloría borró los nombres de los ‘auxiliados’. Su lectura.

No tienen cómo salir bien parados de eso. Si los publicaron por error, ¿dónde está la sanción? Porque a los periodistas los multan por violar la protección de datos… Y si los quitaron, por nada bueno es.

Ley que quita tareas a la Contraloría.

Mal mensaje. Ahora el contralor podrá cerrar la auditoría que le parezca. El problema también es decidir no abrirlas. O demorarlas y que no lleguen al juzgado…

El rol de la Contraloría en los escándalos.

1 de 5. La falta de fiscalización efectiva es abrumadora.

El enredo con la app del TE: ¿juega vivo, complicidad, delito, error o mediocridad del TE?

Todas. Y contradicciones y poca rigurosidad. ¿Cómo no sometieron eso a pruebas antes de sacarlo? Bien ganada, como lamentable, la pérdida de credibilidad.

¿Por qué auditar la app y no las firmas del call center?

No hay razón para no auditarlo todo.

¿Qué tan democrático es que el que no pueda pagar la app no pueda correr?

Democrático es buscarle una solución al que no tiene, no prohibirle el camino al que sí puede. Pero democrático de verdad es que el financiamiento sea público.

Inscritos en partidos corriendo como independientes. Su lectura.

Un relajo. Intercambio de trinchera sin sonrojo. Otro juega vivo.

¿Deben poder los miembros de partidos apoyar a los independientes o para participar tienen sus primarias?

Lo segundo. ¿Podría un independiente votar en las primarias de un partido? Lo bueno para uno debe serlo para el otro…

Este escándalo es el preámbulo de…

Ya volvió al tapete la posibilidad de un fraude y ya eso es preocupante. Con esta fama que se ha ganado el TE y empecinándose en sus decisiones erráticas, preveo una elección muy cuestionada.

¿Le preocupa que el nuevo magistrado no esté formado en temas electorales?

Es como contratar para cortar cabello a alguien que no corta cabello, teniendo otros que son expertos. Esa fue la lógica.

¿Esa designación fue un canje por la ratificación de Ariadne García?

Es probable. Leo lo mismo que tú… y su ratificación exprés (como se ratificó a Aníbal Salas) es un pésimo mensaje.

En la evaluación, ella sacó 6 de 10 en integridad y ética. Su lectura.

Un puntaje más bajo de lo esperado.

¿A cuántos diputados independientes ve llegando en 2024?

Con suerte cinco y date por bien servida. Por más esfuerzo que hagan, el camino es demasiado cuesta arriba y la maquinaria partidista es aplanadora. Además, cada uno tira para su lado y eso atomiza.

Hoy, gana RM, el PRD o…

Probablemente RM.

Oposición pasiva. ¿Reflejo de una sociedad dormida, conveniencia, techo de vidrio o estrategia?

Lo primero y mucho de lo tercero. Los gobernantes tienen la honradez que las costumbres públicas los obliga a tener. No son sino lo que la Nación los obliga a ser. Lo dijo Alexis de Tocqueville en 1848.

¿Cuánto afectarán los escándalos la reelección de los diputados?

Poco. El panameño olvida muy rápido.

¿Hay manera de durar en un gobierno, sin que el sistema te absorba o te haga encubrir corruptos?

Casi imposible.

Odebrecht. ¿Va mejor para el país o para los implicados?

Para los que se quedaron por fuera de la investigación. Va excelente.

¿Estamos a tiempo de tener una decisión final antes de las elecciones?

No, el calendario no da.

¿Qué debe pasar para que dejemos de contratar empresas corruptas?

Hasta que se prohíba que con acuerdos de colaboración puedan seguir licitando.

Licencias de cannabis medicinal. ¿Otro negocio a la vista?

Piensa mal y acertarás.

¿A qué otro posible negocio hay que prestarle atención?

Al contrato minero. Funcionar sin contrato es el peor estatus posible para la institucionalidad y la seguridad jurídica.

¿Cómo se justifica que no conozcamos aún el contrato con Panama Ports?

No se justifica. No hay manera.

¿Quién es el salvable del gobierno, tras la salida de Erika Mouynes?

No me viene nadie a la mente.

Despida a un funcionario.

Sabonge, Meneses y todos los ministros consejeros.

Bienes de Gaby Carrizo. Su lectura.

Transparentar la declaración de bienes evitaría el morbo. El secreto es lo que le echa gasolina al fuego de la especulación.

¿Qué es de la vida de Nito?

Anda desaparecido.

¿Aquí manda él, Gaby o los diputados?

Los diputados.

Licitación de imagenología del Seguro: más de $200 millones y un solo proponente. ¿Hecha a la medida?

Siempre un solo proponente es altamente sospechoso. Piensa mal…

¿El gobierno no ve el hartazgo, no le importa… o no estamos tan hartos?

No le importa. Pero sin duda no estamos tan hartos como creemos algunos.

Con tanta información, ¿qué falta para que el país se acabe de indignar?

Que entienda cómo le afecta esa información. Pero aquí el que da la cara se vuelve blanco de ataques y memes.

Un escándalo que usted no entiende cómo no tiene a este país indignado.

La ley de créditos fiscales turísticos.

El GAFI nos mantuvo en su lista y Moody’s nos bajó la perspectiva. Su lectura.

Ellos ven lo que ve cualquiera. Hay que actuar, no solo decir que actuamos.

¿El lavado bajó o se disimula mejor?

No ha bajado. Es más, ahora está haciéndose más evidente, porque hay más casos por blanqueo que antes.

¿Por qué los diputados se resisten tanto a la extinción de dominio?

Porque podrían verse directamente afectados en sus patrimonios.

¿Sesiones extraordinarias… o que la Asamblea se vuelva más productiva?

Lo segundo. Empezando por trabajar los viernes y no dedicar el resto de los días a debates y temas tan intrascendentes.

¿Cómo nos afecta la narcopolítica?

El riesgo de captura del Estado es cada día más latente. No, Panamá no es excepcional y eso también puede pasar aquí.

Diferencia entre la corrupción ahora y la de los gobiernos anteriores.

Siempre pensamos que lo último es lo peor. Pero siempre ha sido así de descarado. Corrupción es corrupción.

Lo que no ve cambiando en 2024.

La forma de operar de la Asamblea.





Source link