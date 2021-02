La corrupción y el futuro de Panamá

Los panameños tendremos que esperar la “buena fe” de las autoridades o que se forme una crisis y los ciudadanos se cansen de ver lo mismo, para que se hagan los ajustes en la justicia.Eso de esperar la “buena fe” no estamos seguro que se dé, per se, porque ni siquiera se han hecho cambios en la falta de transparencia, ni mucho menos crear leyes anticorrupción.

El tema de la corrupción en nuestro país parece ir avanzando cada vez más, sin realizar cambios en todos los gobiernos. La justicia está cada vez más en crisis y los delincuentes de alto perfil parecen estar más tranquilos con el paso de los años. Lo peor del caso es que no hay nadie preso y las pérdidas millonarias no se recuperan.

