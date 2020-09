‘La corrupción es una amenaza para cualquier democracia’

Todos sabemos que hay un proceso de extradición para los hijos de Martinelli en Guatemala. Esperamos que los términos de ese tratado se cumplan. No voy a meterme en muchos detalles, porque no quiero empañar un proceso que dirige el Departamento de Justicia en Estados Unidos.

Es cierto que si hablamos de la consolidación del Estado de derecho, el funcionamiento fluido del sistema de justicia, de las Cortes… es también una clave para el éxito de ese proceso. Así que siempre vamos a enfocarnos en cómo están funcionando estos sistemas, porque una investigación que no resulte en condena puede ser problemático. Le doy un ejemplo: yo se que a Panamá le interesa mucho salir de la lista gris de GAFI y entendemos por qué y la importancia de esto, y por eso hemos contribuido con más de $1 millón en asistencia técnica y ya Panamá ha hecho importantes reformas a sus leyes. Pero, ahora lo que necesita ver la comunidad internacional, y cuando hablamos de GAFI, no estamos hablando sólo de Estados Unidos, son resultados concretos. Que muestren que hay consecuencias por violar la ley en Panamá. Se necesitan tomar medidas concretas y judicializar casos para que terminen en condenas y sentencias contra delincuentes financieros.

