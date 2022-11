La COP27 camina hacia el fracaso por diferencias en las pérdidas y daños

Rehman descartó que el grupo vaya a salirse de las negociaciones si no logran estos avances, pues los “políticos no salimos de negociar, sino que negociamos una salida”, pero que seguro “pondrá lo máximo” en este esfuerzo.

Allí, exigieron que los países desarrollados den una “fuerte señal política” de su determinación para obtener “acciones” y no “promesas” al término de la reunión. Salían así al paso de los primeros documentos oficiales puestos a debate que se difundieron este jueves y que no incluían referencia alguna a este tema crucial de pérdidas y daños.

La discrepancia en pérdidas y daños representa el escollo principal, aunque no el único, y surge del reclamo de los países menos desarrollados y más vulnerables para la creación de un nuevo fondo que sirva para compensar los daños en sus territorios y que este se financie no con deuda, sino con concesiones directas.

El presidente designado de la COP27, el egipcio Sameh Shukri, relató también ante la prensa qué es lo que falta por resolver: “El trabajo de mitigación aún no ha alcanzado el resultado deseado, la adaptación aún están en los procedimientos, la financiación climática todavía no se ha materializado, y respecto al asunto de pérdidas y daños, las partes están rehuyendo tomar las difíciles decisiones políticas”.

You May Also Like