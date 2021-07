La contundente respuesta de ElRubius a un político español que no entiende su repercusión

“Tomo nota: Reconozco que he cometido errores: los likes, quería decir videojuegos y que tenemos (me incluyo) que escuchar más a los jóvenes y dar respuesta a sus demandas . ¡Ah! Y saber comunicarnos mejor”, explicó.

ElRubius decidió pronunciarse ante la crítica recibida por parte del político. “A lo mejor el señor ministro debería pasarse el God of War en dificultad Dios de la guerra hasta las 7AM para tener esos likes“, le retaba. “Ah no, que solo yo puedo hacer eso… En tu cara, boomer “, sentenció.

