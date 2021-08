La contundente imagen de Anuel AA, ex de Karol G, que sacude a sus fans

Hasta el momento, la ex pareja de Karol G no ha aclarado la razón por la que se encuentra con respirador. Muchos de sus fans se preguntan si el músico estará en plenas condiciones para su futuro concierto el sábado 21 de agosto.

“Todo el mundo bien duro, a ver si ella lo escucha y vuelve conmigo. ¡Que se escuche en la luna!” indicó Anuel a su público justo antes de entonar la canción de desamor titulada “Babalu”. Justamente la letra de este tema musical trata del arrepentimiento tras perder una pareja. “Tu corazón late por mí, pero no te supe valorar. Te hice mal, me tienes aquí hablando conmigo mismo en el espejo, preguntándome por qué te siento tan lejos” dice una de las estrofas del hit del latino dedicado a Karol G.

