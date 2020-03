La contención del COVID-19 es posible para quien actúe rápido, dice la OMS

Se llegó a un máximo de 46.000 personas que pedían las pruebas cada día; cuando salimos, eran 13.000. Los hospitales tenían camas vacías”. “ No vi nada que sugiriera la manipulación de números . Un brote que se intensificó rápidamente se ha estancado y ha disminuido más rápido de lo esperado (…) hay cientos de miles de personas en China que no sufrieron el Covid-19 debido a esta respuesta agresiva”, añadió. El jefe de la misión de la OMS en China destacó asimismo que en el resto del país no había resentimiento hacia la ciudad de Wuhan, de 11 millones de habitantes, por ser el epicentro del virus.

En una entrevista con The New York Times publicada en las últimas horas, este médico canadiense experto en la lucha contra el ébola y otras emergencias sanitarias mundiales consideró que “el contraataque de China” al coronavirus puede replicarse, “pero requerirá rapidez, dinero, imaginación y coraje político”.

