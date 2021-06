‘La constituyente es la salida de los ciudadanos’, Carlos Ernesto González Ramírez

El voto ciudadano, el tipo y el sistema de elección. Son 60, no 71 personas. Los circuitos son más grandes, no está en juego la planilla, el presupuesto de la Asamblea, ni los incentivos del clientelismo.

Esos problemas los tenemos precisamente porque los ciudadanos no controlamos a los políticos sino al revés. Si no tienes agua, tienes que salir a cerrar la calle para tenerla, cuando lo que debería suceder es que el responsable vaya para la calle por no cumplir con su trabajo.

