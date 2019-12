La Constituyente de Venezuela suspende la inmunidad de 4 diputados por rebelión

Pese a que no se refirió de forma directa al caso, el pasado viernes se produjo un confuso incidente alrededor de la diputada suplente Yanet Fermín, acusada por el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, de estar involucrada en una “operación terrorista”, y en cuyo domicilio se presentaron varios agentes, aunque finalmente no fue detenida.

Además, aseveró que desde la oposición “van a chillar por los diputados suplentes que están incursos” en procesos penales a los que, según explicó, no es necesario suspender la inmunidad por no ser parlamentarios titulares.

