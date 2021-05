La constitución de la esperanza Polaca

Rusia –que había acabado sus luchas con Suecia y Turquía–, no iba a tolerar la soberanía de Polonia. Aprovechó a un grupo de traidores que habían pedido a la emperatriz Catalina II su ayuda para restaurar «la libertad dorada» y abolir «la tiranía» constitucional. La intervención militar rusa llegó en mayo de 1792, un año tras la proclamación de la Constitución del 3 de Mayo. El ejército polaco-lituano luchaba ferozmente, pero no pudo contener a las tropas enemigas, mucho más numerosas y bien curtidas por sus guerras recientes. Para colmo de males, el rey Estanislao Augusto (quien no veía sentido en prolongar la lucha), pasó al campo de los traidores. La obra del 3 de Mayo fue destruida y muchos de los autores y partidarios de la primera Constitución polaca tuvieron que emigrar.

La Constitución del 3 de Mayo eliminó los principales defectos del sistema político del estado polaco-lituano: la libre elección del monarca y el liberum veto y a su vez, introdujo un estado unitario, la división montesquiana de poderes –poder legislativo, ejecutivo y judicial–, la monarquía hereditaria, la responsabilidad del gobierno ante el parlamento y una legislatura parlamentaria de dos años. Garantiza también los derechos ciudadanos a la burguesía y la protección gubernamental a los campesinos, aunque no limitó su dependencia de los terratenientes ni su deber de prestarles su trabajo. Sin embargo, hay que recordar que no era una Constitución plenamente democrática, propia de un estado moderno, sino una constitución de un estado estamental, en el cual, el poder político pertenecía a la nobleza.

En diciembre de 1790, Estanislao Augusto Poniatowski, sus consejeros y los representantes del Partido Patriótico empezaron a discutir en secreto el cambio del sistema político del Estado, analizando entre otras la Constitución estadounidense y la legislación revolucionaria de Francia. La redacción del texto de la Constitución acabó a finales de abril de 1791 y de hecho, su autor era el rey. Para su aprobación se aprovechó la circunstancia que la mayoría de los diputados opositores no habían regresado todavía de sus vacaciones de Pascua. Para más certeza de que los diputados más conservadores no lograsen volver a tiempo, el reinicio de la sesión parlamentaria se adelantó dos días, fijándose para el 3 de mayo de 1791.

Este año, celebramos el 230 aniversario de la proclamación de la Constitución del 3 de mayo en Polonia. Fue la primera Constitución moderna en Europa y la segunda del mundo después de la estadounidense. Esta iba a reformar el régimen político del país -no obstante-, eso no impidió su destrucción por los vecinos hostiles.

You May Also Like