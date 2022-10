La conspiración y la República

La historiografía tradicional colombiana denomina la acción del 3 de noviembre de 1903 como “La pérdida de Panamá”, pero convenientemente olvida que no fueron los istmeños, sino las autoridades de la Nueva Granada las que suscribieron, en 1846, el Tratado Mallarino-Bidlack, que permitió a los Estados Unidos de América, entre 1856 y 1902, intervenir militarmente en catorce ocasiones para garantizar “los derechos de soberanía y propiedad de la Nueva Granada” sobre el Istmo de Panamá y “la perfecta neutralidad” de este territorio. Por eso, el presidente Teodoro Roosevelt con crudeza expresó: “Si no fuera porque los Estados Unidos han ejercido funciones de policía en interés de Colombia, hace muchos años que su vinculación con Panamá habríase roto definitivamente”.

You May Also Like