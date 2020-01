La conmovedora imagen de Charlotte, la hija pequeña de uno de los bomberos fallecidos en los incendios de Australia

Así, el pasado martes, se vivía en Sidney una de las imágenes conmovedoras que dejan los incendios cuando Charlotte O’Dwyer, la hija de casi dos años del bombero fallecido, despedía su padre. El funeral tuvo lugar en la Iglesia Católica Our Lady of Victories, en Horsley Park, y la pequeña se mantuvo junto al féretro de su padre durante la ceremonia.

