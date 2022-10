La conmovedora despedida de veterinario que cuidó a un chimpancé en Nicaragua

“Con su primer accidente más su segundo, él se fue volviendo súper agresivo, porque él no podía ver a un grupo de niños de colegio y peor (si simulaban) que le iba a dar comida y al final no le daban nada; su reacción era morderse las heridas viejas hasta arrancarse el pedazo de carne y así sucedió varias veces por lo que decidimos no sacarlo cuando había mucha gente para evitar ese problema”, indicó.

“Pipo: ¡Qué pesar me da dejarte, mucho pesar!, ¡Me duele mucho dejarte, me da mucho pesar”, dijo Sacasa visiblemente emocionado.

You May Also Like