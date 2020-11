La confusa sesión de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional

Sin embargo, la transmisión no se reanudó. Al cierre de esta edición, el canal de la Asamblea seguía en cortes comerciales. Sobre esta interrupción, Pineda manifestó que se estaban haciendo trabajos que estaban programados con la compañía Cable Onda y que por ese momento no se transmitía en vivo la sesión. Pero, en una computadora conectada dentro de la comisión se evidenciaba que se contaba con una señal estable de Internet.

