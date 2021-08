La conexión especial entre Selena Gómez y Camilo en su canción ‘999’

La cantante estadounidense Selena Gomez y el cantante y compositor Camilo acaban de presentar su primera colaboración juntos con la canción pop 999, un sencillo escrito por el artista colombiano que se estrena con videoclip y en el que muestran “una conexión verdadera a la hora de interpretar la letra”.

“Camilo es un compositor y cantante fantástico que lleva con orgullo exponer sus verdaderas emociones y sentimientos, con lo que conectamos de inmediato. No podría estar más emocionada de colaborar con él”, dijo en un comunicado la también actriz al presentar el tema.

La canción está producida por Edgar Barrera, ganador de los premios Grammy y Latin Grammy, junto con A.C. y el propio Camilo, quien reveló que fue escrita “pensando en la sonoridad” de la voz de su compañera.

“Trabajar con Selena Gómez es un honor gigante. Desde el comienzo, 999 fue escrita pensando en la sonoridad de su voz y no existiría si no fuese creada soñando con esta colaboración”, declaró el artista, nacido en Medellín, Colombia, y considerado uno de los mayores exponentes del nuevo pop de su generación.

“Me siento demasiado emocionado por la oportunidad que representa, para mí y mi proyecto, una canción tan preciosa como esta, con una artista a la cual respeto y sigo desde hace tanto tiempo”, afirmó Camilo.

El videoclip, filmado en Los Ángeles (California), presenta al dúo en un entorno “visualmente natural”, que coincide con el “estilo simple y orgánico” de la canción, de acuerdo con el comunicado. La producción audiovisual cuenta con la dirección de Sophie Muller.

“La actuación de Selena y Camilo es atemporal y natural, mostrando una conexión verdadera a la hora de interpretar la letra, acompañada por escenarios naturales y de ensueño”, describe el comunicado de prensa. El estreno de 999 surge tras recibir Selena elogios unánimes por su tan esperado regreso a la música latina.

Su primer EP en español, Revelación, fue lanzado a principios de este año. La colección de 7 temas incluye colaboraciones con el “fenómeno” urbano Rauw Alejandro y el artista urbano Myke Towers, entre otros.

Selena Gomez, que empezó su carrera como actriz a los 10 años con el papel secundario de Gianna en la teleserie para niños Barney & Friends, como cantante ha logrado un éxito rotundo. Lose You To Love Me, el primer sencillo de su aclamado álbum Rare, marcó un momento histórico para la cantante al alcanzar su primer número 1 en la lista Hot 100 de Billboard.

Aclamado por The New York Times como un artista que “escribe éxitos incluso cuando no lo está intentando”, Camilo, por su parte, registra más de 1.300 millones de reproducciones en todas las plataformas digitales alrededor del mundo. Ambos muestran hoy su conexión con “999” vía Interscope Records, la plataforma de difusión multigéneros que forma parte de Universal Music Group.