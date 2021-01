la conductora declarará por posible homicidio imprudente

El caso de la muerte de Ángel Nieto se reabrió en verano de 2018 , a petición de los hijos mayores del ’12+1′, que no aceptaron el sobreseimiento provisional de la causa. El juez, inicialmente, consideró que la conductora no había cometido ninguna infracción penalmente punible, al entender que la muerte del mítico campeón de motociclismo se produjo porque no llevaba el casco abrochado mientras conducía el quad por Santa Gertrudis, en Ibiza.

You May Also Like