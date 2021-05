La comunidad internacional, ante la destitución de los magistrados salvadoreños

Es importante mencionar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, incluso, los juicios políticos ante los congresos nacionales, es decir, aquellos contra presidentes, magistrados y otros funcionarios de alta jerarquía, también están sujetos al respeto de las garantías fundamentales y, en particular, al debido proceso (Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú, 2001).

En reacción a estas críticas, el presidente Nayib Bukele argumentó que lo sucedido no era de la incumbencia de la comunidad internacional, y seguidamente convocó a los embajadores acreditados en El Salvador para cuestionarlos y reafirmar la soberanía e independencia de su país. Sin embargo, esta noción de soberanía tiene varios errores y no es compatible con el orden político y legal contemporáneo.

