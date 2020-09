La comunidad hispana, poco representada pero cada vez más movilizada en EE UU: será clave el 3-N

El voto hispano podría ser clave en estados donde la balanza no termina de decantarse y donde esta comunidad tiene un peso demográfico importante , como Arizona y Florida. En este último estado, Biden se dirigió la semana pasada expresamente a estos votantes acusando a Trump de “fallar a la comunidad hispana una y otra vez”. Trump, entretanto, se esfuerza por convencer a los latinos de que Biden sería un “desastre” para ellos y no tira la toalla. En un reciente evento en Arizona, el presidente afirmó que los votantes hispanos se inclinarían por el lado republicano porque son “personas duras, personas que van a producir empleo”.

