La Comunidad de Madrid pide “responsabilidad y evitar aglomeraciones” en caso de alirón Atlético

“Quiero lanzar un mensaje contundente. Estamos mejor que desde hace meses y semanas, la evolución de la pandemia está mejorando, pero no hemos terminado con la Covid-19 . Quien piense que hemos vencido al virus está equivocado; esto no ha terminado”, ha trasladado Zapatero en rueda de prensa sobre la situación epidemiológica de la región, acompañado de la directora general de Salud Pública, Elena Andradas .

