La competitividad del agro | La Prensa Panamá

Por ejemplo, la leche tipo C tiene un promedio de producción nacional por vaca de 4 litros, según el INEC; en cambio, Brasil, en áreas tropicales, obtiene 40 litros, y de tipo A, y recibe $26 centavos por litro, y en Panamá 65; el novillo en pie en Brasil y Paraguay se cotiza en 75 centavos la libra, y en Panamá, en 92 centavos como mínimo. Por eso no somos competitivos en el mercado de China Popular, en relación con los países mencionados. El hato ganadero nacional está estático desde 2001 en 1 millón 650 mil reses: el porcentaje de parición anual es de 54% cuando debe ser de un 85% a 90 %, según el INEC.

Para cumplir con ésta acción gubernamental, se negociaron con el BID recursos financieros por aproximadamente $180 millones de dólares . El siguiente gobierno (2009-2014) no le dio continuidad a esta política de Estado; reprogramando los fondos BID para infraestructura pública. En adelante, los productores, emulando a los jugadores de un equipo de béisbol, han tenido que jugar en las grandes ligas: encutarra’os, enzapatilla’os, con manilla de lona, pelotas de trapo y sin entrenamientos técnicos ni físicos. Lógico que no han podido ganar juegos.

