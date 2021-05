la compañía confirma que la escasez de la PlayStation 5 se mantendrá hasta 2022

Los comentarios de Totoki son mucho menos optimistas que los mensajes anteriores de Sony, ya que, en un principio, la compañía se encargó de calmar a los consumidores diciendo que mejoraría la situación a lo largo del 2021 , sin embargo, ahora no saben con certeza si suministro va a mejorar o se va a mantener de esta forma. Jim Ryan, presidente y director ejecutivo de Sony Interactive Entertainment, dijo al Financial Times en febrero que “el ritmo de mejora en la cadena de suministro se acelerará a lo largo del año, por lo que para cuando lleguemos a la segunda mitad de [2021], vas a ver números realmente decentes “. Como podemos comprobar, el mensaje ha cambiado radicalmente.

“No creo que la demanda se esté calmando este año e incluso si aseguramos muchos más dispositivos y producimos muchas más unidades de PlayStation 5 el próximo año, nuestra oferta no podría alcanzar la demanda”, dijo Totoki. Se han vendido más de 100 millones de unidades de PlayStation 4, por lo que no se espera que la demanda sea menor para la quinta versión de la consola.

