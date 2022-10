La comisión que investiga el asalto al Capitolio aprueba por unanimidad citar a Trump para que declare | Internacional

El presidente de la comisión ha subrayado que la mayoría de las declaraciones, como la de Hutchison, vienen de gente que trabajaba con Trump: “Cuando uno mira hacia atrás lo que ha salido a través del trabajo de esta comisión, lo más sorprendente es que todas estas pruebas provienen casi en su totalidad de los republicanos”, ha indicado Thomson, que ha añadido: “Esta investigación no es sobre política. No es sobre el partido. Se trata de los hechos, simple y llanamente. Y se trata de asegurar que nuestro Gobierno funcione bajo el imperio de la ley, como exige nuestra Constitución.”

También se han proyectado vídeos inicialmente grabados por un director danés para un documental en que se ve a otro exasesor de Trump, Roger Stone, decir: “Lo fundamental es reclamar la victoria. La posesión es nueve décimas partes de la ley” y hacer llamamientos para “pasar directamente a la violencia”. “Tendremos que empezar a aplastar calabazas, si sabes a qué me refiero”, dijo. Stone se acogió a su derecho a no declarar contra sí mismo para dejar sin contestar las preguntas de la comisión cuando fue citado.

“Es la persona que está en el centro de lo que ocurrió el 6 de enero”, ha dicho el presidente de la comisión, Bennie Thompson. “Debe rendir cuentas. Está obligado a responder por sus acciones”, ha añadido. Trump ha respondido al cabo de unos minutos a la votación con un mensaje en Truth Social, la red social que usa tras ser expulsado de Twitter: “¿Por qué no me pidió la comisión no seleccionada que testificara hace meses? ¿Por qué esperaron hasta el final, los últimos momentos de su última reunión? Porque la comisión es una basura total que solo ha servido para dividir aún más a nuestro país que, por cierto, va muy mal. ¿Un hazmerreír en todo el mundo?”, ha escrito.

Donald Trump y sus colaboradores no protestaron por los resultados de su derrota en las presidenciales de 2020 por encontrar indicios de fraude. Al revés, Trump tenía “un plan premeditado” para proclamarse ganador con independencia de cuál fuera el resultado, según las pruebas que ha mostrado la comisión de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. La comisión ha votado este jueves por unanimidad (nueve votos a favor y ninguno en contra) una citación para que el propio Trump declare y también un requerimiento para que aporte documentos. No obstante, es poco probable que el comité pueda interrogar al expresidente, que puede recurrir la citación y, en última instancia, negarse a contestar las preguntas.

You May Also Like