La Comisión Europea y AstraZeneca inician su batalla ante los tribunales

Jafferali no expresó qué reclaman la Comisión y los Estados miembros de la UE ante la corte, pero el portavoz de Salud de la CE, Stefan De Keersmaecker, indicó tras la audiencia en la rueda de prensa diaria de la institución que Bruselas no persigue una indemnización económica sino que “el objetivo es que las dosis que tendrían que haber sido entregadas por la compañía se entreguen”.

You May Also Like