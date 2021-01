La Comisión Europea publica el contrato con AstraZeneca pero oculta las cifras y los plazos acordados

Sí se confirma una de las partes. La UE tenía razón cuando dijo que las plantas del Reino Unido son también distribuidoras para el bloqu e, por lo que Londres no tiene prioridad sobre la Unión, como dio a entender la compañía en su momento. No hay distinción. Además, hay repetidas menciones a que AstraZeneca hará “el mayor esfuerzo posible” por cumplir con el contrato.

