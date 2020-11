La Comisión Europea presenta la primera estrategia para la igualdad de las personas LGBTIQ en la UE

“Aunque se han hecho progresos en la UE hacia la igualdad de las personas LGBTIQ en estos últimos años, persiste la discriminación contra las personas LGBTIQ y el 43 % se sienten discriminadas” , explican desde la Comisión. La crisis de la Covid-19 no ha hecho sino agravar la situación. “La estrategia que se ha presentado aborda las desigualdades y los retos que afrontan las personas LGBTIQ y define una serie de acciones específicas, en particular medidas legales y de financiación, para los próximos cinco años”, añaden.

