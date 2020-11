La Comisión de Presupuesto discute a puerta cerrada el crédito de $22.8 millones para la planilla 002

Obviamente voto en contra luego de ver que NO hay justificación real! Ese incremento de planilla no se justifica!

La comisión inició sesiones a las 12:30 p.m. (pese a que el llamado era a las 10:30 a.m.). Primero discutieron traslados de partida a favor del Mida y del Ima. Eso fue transmitida en el canal 96 de la Asamblea y a través de las redes sociales de la entidad. Luego se declaró un receso. Cuando se reanudó la sesión, entraron a discutir el crédito para la planilla 002, pero no se reanudó la transmisión en el canal 96 ni se dejó constancia de eso en las redes.

You May Also Like