La Comisión de Gobierno desempolva propuesta sobre conflicto de interés

Por su lado, el proponente de la iniciativa, Gabriel Silva, dijo que esta es necesaria, no solo porque es una exigencia de los ciudadanos en el país, sino en el plano internacional. A su juicio, el proyecto también llena los vacíos en normas de transparencia que el Presidente de la República se comprometió a llevar a la Asamblea y aún no lo hace. “Es un avance… que por lo menos se le de la discusión”, dijo.

