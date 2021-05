La “comida de trabajo” del FC Barcelona en casa de Messi tuvo a más de 30 invitados

Desde el Barcelona aseguran que el club no tiene ningún tipo de responsabilidad en la organización de la comida, sino que se trató de algo privado por parte de los jugadores. Sin embargo, desde el Barça apuntan a que no debería haber problema de contagios ya que “los jugadores son burbuja, pasan controles casi a diario y se puede considerar una comida de trabajo” . El problema viene a la hora de introducir en dicha burbuja a las parejas de los integrantes de la plantilla.

You May Also Like