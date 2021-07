La CNMC no decidirá hasta dentro de año y medio si cambia modelo de pago del fútbol

Sobre esta OPA en particular, la CNMC no cree pueda tener una incidencia negativa en la competencia.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no planteará hasta “dentro de año y medio” si cambia o no el modelo de pago fijado en España para compartir los derechos de emisión de fútbol con la competencia, que Telefónica está obligada a mantener hasta 2023.

You May Also Like