La Ciudad de Piedra contó su propia historia

Temas como el descubrimiento del Mar del Sur, la construcción de la primera ciudad y su saqueo, la Independencia y Separación de Panamá, la invasión hasta la llegada de la soberanía fueron algunos de los temas abordados en el show contada a modo de musical por personajes como Arnulfo Arias Madrid, Maria Ossa y el general Torrijos. No se puede pasar por alto que la trama central era narrada por la misma torre a modo de voz en off.

You May Also Like