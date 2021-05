La ciudad de los taxis; del ‘no voy’ al ‘par y non’

Una reinvención, según Leblanc, no implicaría subsidios, como lo piden algunos transportistas alegando que el Estado sí destina fondos públicos para el pasaje en el Metro Bus o el Metro. El país no aguanta más subsidios, plantea el defensor, y mucho menos para un negocio donde el Estado ni siquiera es socio.

Con el “par y non”, los taxis circulaban de acuerdo al último dígito del número de placa, lo que hacía que dos días a la semana el mismo taxi no podía circular. De esta manera se redujo el número de vehículos en las calles, lo que, según los que defienden la medida, les ayudaba porque no tenían que competir tanto por los mismos pasajeros, muchos de los cuales se han acostumbrado al servicio de plataformas tecnológicas que usan carros particulares para transportar clientes.

