La ciudad de Colón vuelve a inundarse

Añadió que se mantienen en un operativo de limpieza en la ciudad para atender la basura , y que no vayan a caer el sistema de drenaje, que al final dificultan la libre salida de las aguas, para que no haya obstrucción.

Las lluvias iniciaron antes de las 6:00 a.m. en la ciudad y periferia de la urbe colonense , en la que también se reportaron inundaciones en las c alles internas del área de France Field de la Zona Libre de Colón.

You May Also Like