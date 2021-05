La ciudad boliviana de Cochabamba está en situación ‘caótica’ por nueva ola de la Covid-19

“La población le ha perdido el respeto ya a la pandemia”, lamentó Cruz. Si bien el gobierno de Cochabamba determinó la prohibición de circular entre las 8:00 p.m. y las 5:00 a.m. y cuarentena los domingos, el gobierno nacional ordenó a la policía no ejecutar medidas que impliquen “multas y detenciones” para no afectar la “reactivación económica”.

Los que esperan por un lugar, lo hacen “en casa” o acuden a costosos hospitales privados, explicó León. No pueden ser hospitalizados en cuidados intermedios porque “si se satura la terapia intermedia, ya no se pueden ingresar más pacientes”.

