La cita de Panamá con el diálogo nacional

Previamente Cortizo había convidado al Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato). Pero, unos de los primeros invitados fueron los representantes de los seis partidos políticos del país. José Isabel Blandón, presidente del opositor Partido Panameñista; y Rómulo Roux, líder del también opositor Cambio Democrático, tienen dudas sobre la dinámica, y principalmente sobre los temas que se abordarán, pues aseguran que no están dispuestos a perder el tiempo. Blandón, por ejemplo, piensa que hay asuntos que se deben tratar con urgencia, como la crisis económica del país, tema que afirma, no puede esperar a noviembre de 2021.

Sin embargo, ya el propio presidente Cortizo adelantó que el diálogo para buscarle solución al programa de pensiones de la CSS se llevará a cabo de manera paralela. No se ha proporcionado detalles, no obstante, es posible que en la mañana de hoy las autoridades ofrezcan información al respecto. La coordinadora del diálogo del bicentenario será Paulina Franceschi, experta en asuntos de políticas públicas. Fiel a la semántica, y estilo de Cortizo, el pacto fue bautizado “cerrando brechas”, frase afín a su estribillo de campaña “sexta frontera”. “El concepto de cerrar brechas no puede salirse de nuestra mente… Es el pacto ‘Cerrando Brechas’; el bicentenario es una coyuntura, pero el cerrar brechas es el compromiso, es la misión, es el proceso. Nosotros sentaremos bases para otros gobiernos, por ello cerrar brechas es la gran misión”, dijo el mandatario de la República el pasado lunes 23 de noviembre, día en que se informó que se había invitado a la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi) al diálogo, organización que suma a sindicatos del sector de la construcción, aviación, eléctrico, entre otros.

You May Also Like