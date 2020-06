La cifra real de muertos por COVID-19 en Perú podría alcanzar los 14.000, casi tres veces más que la oficial

Para confirmar un fallecido por COVID-19 deben existir tres criterios: el epidemiológico -si ha tenido contacto con una persona infectada-, el de laboratorio, y el clínico. “Si no tiene los tres criterios aunque haya una prueba positiva no puede ser considerada confirmada”, explicó Munayco en declaraciones recogidas por la emisora RPP.

Munayco, ejecutivo adjunto del Centro Nacional de Epidemiología del Ministerio, subrayó, no obstante, que hasta “dentro de un año” no se podrá conocer con exactitud el número total de fallecidos.

