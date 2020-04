La cifra de muertos por coronavirus en Wuhan crece un 50% tras revisión

Según un informe de Associated Press esta semana, basado en documentos filtrados de una teleconferencia confidencial con la Comisión Nacional de Salud de China, los líderes del país asiático supuestamente no notificaron al público sobre la inminente crisis durante un período crítico de seis días, a pesar de que la evidencia interna describía una situación grave. Se alega que ese retraso de seis días provocó la infección de más de 3.000 personas en China, sentando las bases para un brote que arrasó el mundo.

Los expertos también han alertado previamente sobre el enfoque de China para medir casos asintomáticos. Algunos pacientes que dieron positivo por el virus pero no mostraron síntomas no fueron incluidos en los recuentos oficiales, lo que dificulta la comparación de las cifras de China con el resto del mundo.

