La cifra de menores con COVID-19 en México se ha multiplicado por 30 en menos de dos meses

“Hace poco conocimos a Dani, de seis años, un menor que solo ha estado en preescolar durante dos meses. Su madre y su padre han perdido el empleo por la COVID-19 y no tienen qué comer. Los niños y las niñas en México no van a la escuela, tienen hambre y muchos de ellos tienen miedo”, relató.

Además, las familias que viven de la economía informal no pueden dejar de ir a trabajar porque hacerlo significa no disponer de dinero para comprar alimentos y bienes básicos. Esto provoca que estén más expuestos a contraer el virus e infectar a los miembros del hogar.

