La ciencia como instrumento para estudiar la violencia

Bertello comenzó su tesis hace menos de seis meses y ya tiene todos los datos de este estudio piloto, que pensamos publicar en los próximos seis meses. Ella es la autora principal. Eso me llena de emoción. Yo no voy a durar para siempre, y poder pasar lo que sé a otros más jóvenes es muy inspirador.

Esto es debatible. Existen teóricos y científicos que buscan encontrar “el gen” o “la marca biológica de la violencia”. Esto no está mal, sino que es un paradigma diferente. Es una psicología más objetiva intentando poner el dedo sobre el problema. Yo me entrené en una psicología más subjetiva y constructivista, en donde la realidad se construye a través de la relación con el otro.

Yo creo que es clave que cada centavo que invertimos en ciencia sea diseminado al público o comunicado de alguna manera. No todos los estudios científicos llevan a cambios en las políticas públicas; de hecho casi ninguno, porque la ciencia se mueve más lento que las estructuras sociales. Pero cada estudio es conocimiento nuevo, y debe ser difundido. Nuevas generaciones pueden necesitar ese conocimiento. Es común que algunos estudios no sean citados hasta 20 años después. Eran innovadores y visionarios en sus tiempos.

You May Also Like