‘La ciencia aclaró que Grifina López no es Mónica Serrano’, destaca abogado

Luego de las declaraciones de Osvaldo García, tío de la madre de la desaparecida Mónica Serrano, el abogado Carlos Carrillo Villareal compartió con este medio la versión de la familia Serrano García.

Entre las declaraciones del señor Osvaldo se dice que el libro, “Volveré a abrazarte, Mónica”, que escribió su sobrina “es una falacia”.

De acuerdo con Carrillo Villareal, Osvaldo García estuvo involucrado en las desde los inicios de las investigaciones y, en un momento determinado, quiso que las autoridades pensaran que el señor Castor Serrano y la señora Mónica García estaba involucrado con la pérdida de la niña, pero todo eso fue aclarado.

“En el caso de Grifina López, ya las autoridades dijeron que no es Mónica Serrano. Así lo constató un examen de ADN del Ministerio Público, hubo una investigación y se descartó que la joven no era la desaparecida. No entendemos el afán de desmentir al procurador de la Nación y al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que tiene la máquina más potente en Panamá, con 24 sensores de ADN. La otra máquina, donde se hicieron los primeros exámenes de ADN ni siquiera cumple con las regulaciones a nivel nacional para hacer esas pruebas. También han faltado a la confidencialidad y, adicionalmente, una de las partes, es una menor de edad. Eso no se maneja así. Han quedado totalmente desacreditados por la manera en que manejaron el tema”, acotó el profesional del derecho.

El representante legal de los Serrano García añadió que “la señora Mónica Serrano es una víctima, que perdió a su hija. En cuanto a las pruebas de ADN, es algo que la ciencia ya ha aclarado. Hay una versión oficial, una versión de la familia y la versión contraria (de Osvaldo García), que no tiene fundamento ni jurídico ni científico”.

Destacó que la familia Serrano García se siente insatisfecha con esta situación que la ciencia ya ha aclarado y que sin lugar a dudas, lo que intentaron hacer fue una falacia.