La CIDH también condenó la detención del séptimo candidato presidencial opositor en Nicaragua y exigió a Ortega que libere a los presos políticos

“Yo no confío en el Consejo Electoral, pero veo que esta es una necesidad (…) necesitamos una buena dirección en este país, un gobierno que sea de verdad, un gobierno que no sea de mentira” , dijo Mario López, mientras hacía fila.

Aunque Daniel Ortega no ha anunciado oficialmente que buscará la reelección, sus allegados dan por hecho que será candidato por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN-izquierda). El ex guerrillero de 75 años gobernó entre 1979 y 1990, volvió al poder en 2007 y logró reelegirse dos veces consecutivas en medio de denuncias de fraude de la oposición. Su esposa, Rosario Murillo, es la vicepresidenta.

