La Chorrera, Penonomé, Aguadulce, Pesé y Chitré, con cuarentena total dominical a partir de este 4 de julio

A partir de este domingo 4 de julio entran a regir nuevas medidas restrictivas, en varias regiones del país, a fin de bajar el número de casos de la Covid-19 en Panamá.

En los distritos de Pesé y Chitré (Herrera), La Chorrera (Panamá Oeste), y en Penonomé y Aguadulce (Coclé), regirá una cuarentena total dominical, comunicó esta semana el Ministerio de Salud.

Para la provincia de Herrera está vigente un toque de queda de 10:00 p.m. a 4:00 a.m. No obstante, los distritos de Ocú y Los Pozos mantienen esta medida, pero de 12:00 a.m. a 4:00 a.m.

En el caso de Panamá Oeste, el resto de los distritos −como Arraiján, Chame, San Carlos, Capira− tienen también un toque de queda de lunes a domingo de 10:00 p.m. a 4:00 a.m. Lo mismo aplica para el resto de la provincia de Coclé que no está bajo cuarentena dominical.

El servicio de entrega a domicilio podrá extenderse hasta las 11:00 p.m., detalló el Minsa.

Ayer, viernes 2 de julio, se reportaron 1,030 casos positivos nuevos de coronavirus y 6 defunciones. Con ello, el total acumulado de casos asciende a 406,013, mientras que la cifra de muertos sube a 6,560.

“Estamos en una situación difícil, no hemos salido de esta pandemia”, dijo recientemente el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre.