La Chorrera celebra y distingue al “Cholo” Durán

El presidente de la República, Laurentino Cortizo asistió este domingo a los actos de celebración de los 201 años de la Independencia de Panamá de España que se realizan en el distrito de La Chorrera. Durante los actos cívicos se efectuó un reconocimiento por sus logros deportivos al ex boxeador Roberto Durán Samaniego, distinguiéndolo además como abanderado. El orador de esta fecha, Ing. Gerardo Sánchez , enfatizó en su discurso en la necesidad de una mayor inversión en temas de salud, educación, vialidad y transporte no solo para el distrito, sino toda la provincia.

