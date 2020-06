La chispa del racismo vuelve a incendiar Estados Unidos

La indignación, no obstante, ha calado en buena parte de la sociedad americana . Incluso celebrities como Beyoncé, Madonna, Oprah Winfrey, Kanye West o Ariana Grande han pedido públicamente que se haga justicia y que la muerte de Floyd no quede impune, ya que la violencia policial contra las personas de raza negra es demasiado frecuente en EE UU.

You May Also Like