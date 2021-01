La ‘chica Bond’ Tanya Roberts murió de una infección en el tracto urinario

Fue un año más tarde que apareció como el interés amoroso del Agente 007 en A View to a Kill , que marcó la última aparición de Roger Moore como el espía británico; pero probablemente sea más conocida por su papel en That ‘70s Show .

Después de que terminó el programa, Roberts protagonizó la cinta fantasiosa The Beastmaster y al personaje principal en Sheena: Queen of the Jungle de 1984, una versión femenina de Tarzán que acabó como clásico de culto.

You May Also Like