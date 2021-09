“La charlatanería de Tebas ha confundido de manera decisiva y deliberada al CSD”

Por último, reiteró que cuenta con el apoyo de la FIFa y de la UEFA en este tema. “ A la LNFP no le consta que UEFA y FIFA apoyen a la RFEF por una razón obvia, y es que la LNFP no representa ni a la UEFA ni a la FIFA en España, sino que la institución que tiene atribuidas estas funciones es la RFEF . Este respaldo total por parte de ambas instituciones se ha manifestado en la tarde de hoy y está documentado. Basta ya de este estilo impropio de una institución que debe respetar a los demás agentes del mundo del fútbol”, expuso. “No hay precedentes de un caso así en todo el mundo y esto solo ocurre en España por la forma de actuar de la LNFP”, finalizó.

Así, señaló que el CSD “ no es competente para poder modificar la decisión de suspensión o no suspensión de un partido de fútbol “. “No lo ha sido nunca y siempre ha negado su competencia. Hemos presentado al CSD un escrito de alegaciones donde se le acredita que el mismo CSD ha negado esta posibilidad en innumerables ocasiones y además así lo ha avalado la jurisprudencia. No alguna, toda”, subrayó.

“No vamos a perder nuestro modelo de respuestas serenas y sin ataques a nadie y menos aún con terminología barriobajera como la que utiliza el presidente de la LNFP, pero no vamos a callar y entendemos que no debemos permitir que su charlatanería acabe quedando como la verdad de los hechos cuando precisamente son una mentira detrás de otra que sin duda han confundido de manera decisiva y deliberada al CSD creando un precedente de gravísimas consecuencias”, subrayó la RFEF.

You May Also Like