la cesta virtual ha llegado para quedarse

El principio, los cambios llegaron casi por necesidad pero, en la actualidad, cuatro de cada diez españoles aseguran que cada vez comprarán más online; y no solo eso, sino que al 48% ya les gusta alternar la compra física con la digital. Estas son las principales conclusiones del informe Entendiendo al nuevo shopper post-covid, presentado recientemente y que ha sido elaborado por The Retail Factory, una consultora internacional especializada en shopper marketing.

